ФАС выявила нарушение закона о конкуренции у "Почты России" Общество

"Почта России" нарушила закон о конкуренции. Как сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы, компании выдано соответствующее предписание.

"Почта России нарушила закон о защите конкуренции. Компания ограничивала доступ частных почтовых операторов к своей информационной системе, содержащей сведения о возможности доставки письменной корреспонденции в электронном виде. …По результатам рассмотрения дела служба выдала акционерному обществу предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении.

В настоящее время россияне могут выбрать доставку писем от органов власти в электронном виде через портал "Госуслуги". Возможностью проверить наличие такого согласия у получателя корреспонденции обладает только информационная система АО "Почта России". Почтовый оператор как субъект естественной монополии обязан предоставить доступ к инфраструктуре общедоступной почтовой связи частным операторам и заключить с ними договоры межоператорского обмена.

В ведомстве отметили, что АО "Почта России" злоупотребила доминирующим положением на рынке, навязав контрагентам невыгодные условия. Компания не включила в типовую форму договора межоператорского обмена услугу по доставке письменной корреспонденции в электронном виде. Исходя из этого, альтернативные почтовые операторы не имели доступа к информации о согласии абонента получать письма в электронном виде. По мнению ведомства, такие действия ущемляют интересы других операторов почтовой связи и нарушают закон о защите конкуренции.

Ранее сообщалось, что "Почта России" предложила ограничить интернет-торговлю товарами из-за границы.