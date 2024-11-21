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Общество

ФАС выявила нарушение закона о конкуренции у "Почты России"

03 декабря 2024 11:44  [81] Общество

"Почта России" нарушила закон о конкуренции. Как сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы, компании выдано соответствующее предписание.

"Почта России нарушила закон о защите конкуренции. Компания ограничивала доступ частных почтовых операторов к своей информационной системе, содержащей сведения о возможности доставки письменной корреспонденции в электронном виде. …По результатам рассмотрения дела служба выдала акционерному обществу предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении.

В настоящее время россияне могут выбрать доставку писем от органов власти в электронном виде через портал "Госуслуги". Возможностью проверить наличие такого согласия у получателя корреспонденции обладает только информационная система АО "Почта России". Почтовый оператор как субъект естественной монополии обязан предоставить доступ к инфраструктуре общедоступной почтовой связи частным операторам и заключить с ними договоры межоператорского обмена.

В ведомстве отметили, что АО "Почта России" злоупотребила доминирующим положением на рынке, навязав контрагентам невыгодные условия. Компания не включила в типовую форму договора межоператорского обмена услугу по доставке письменной корреспонденции в электронном виде. Исходя из этого,  альтернативные почтовые операторы не имели доступа к информации о согласии абонента получать письма в электронном виде. По мнению ведомства, такие действия ущемляют интересы других операторов почтовой связи и нарушают закон о защите конкуренции.

Ранее сообщалось, что "Почта России" предложила ограничить интернет-торговлю товарами из-за границы.

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Теги:
Почта ФАС
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