Нижегородский Минфин погасил 1,9 млрд рублей госдолга по федеральным кредитам Экономика

Министерство финансов Нижегородской области погасило часть долга по бюджетным кредитам из федерального бюджета, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, в ноябре 2024 года Минфин вернул по обязательствам госбюджету 1,9 млрд рублей. После этого объём государственного долга региона уменьшился и на 1 декабря составляет 150,2 млрд рублей.

Также в ноябре выплачен очередной накопленный купонный доход держателям облигаций по облигационному займу 2020 года (106,5 млн рублей) и по облигационному займу 2021 года (345,9 млн рублей).

"Таким образом, в структуре долга на 1 декабря 81,9% составили бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета, 17,3% - государственные ценные бумаги, 0,8% - государственные гарантии. Кредиты коммерческих банков отсутствуют", - проинформировали в пресс-службе министерства финансов Нижегородской области.