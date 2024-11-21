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Спорт

Эксклюзивное джерси "Профессор" выпустили в честь Дня рождения Игоря Ларионова

03 декабря 2024 14:16  [116] Спорт

Фото: предоставлено организаторами

3 декабря прославленный советский и российский хоккеист, главный тренер нижегородского хоккейного клуба "Торпедо" Игорь Ларионов празднует свой 64-й день рождения.

Букмекерская компания PARI в честь этого события разработала специальную форму "Профессор" - такое прозвище Игорь Ларионов получил ещё в начале своей карьеры за ношение очков.

Игорь Николаевич - легенда советского и российского хоккея, один из семи хоккеистов за всю историю, кому удалось выиграть все главные титулы мирового хоккея: Олимпийские игры, Кубок Канады, Кубок Стэнли, чемпионаты мира среди взрослых и юниоров.

"На джерси фанаты хоккея смогут найти множество других отсылок на разные этапы карьеры Ларионова и его памятные достижения в спорте. Например, на форме есть символ победы на Олимпиаде, а также клубы, за которые выступал "Профессор". На внутренней стороне джерси будет располагаться известная цитата "В долгу перед хоккеем". Она была заголовком одного из самых резонансных открытых писем в истории советского спорта", - рассказали в PARI.

Знаковые джерси разыграют среди болельщиков на матче "Торпедо" - "Металлург", который пройдёт в Нижнем Новгороде 3 декабря.

На раскатку перед матчем игроки и тренерский штаб вышли в праздничной форме (фото ХК "Торпедо")

Напомним, Игорь Ларионов возглавил ХК "Торпедо" в мае 2022 года. Под его началом в сезоне 2022/2023 нижегородский клуб впервые с 2016 года прошёл в 1/4 финала Западной конференции КХЛ, выиграв в серии с московским "Динамо", но впоследствии уступив СКА в 1/2 финала. В прошлом сезоне нижегородцы также прошли в плей-оф, но остановились на 1/4.

В январе 2024 года контракт с главным тренером продлили ещё на 3 года.

"Сегодня "Торпедо" - одна из самых популярных команд страны, которую искренне любят не только дома, но и в других регионах. Рейтинг трансляций подтверждает это. За "Торпедо" следят, "Торпедо" восхищаются!" - прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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Теги:
ХК "Торпедо" Хоккей
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