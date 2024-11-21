Почти 75 предпринимателей стали участниками конференции "Бизнес и власть: партнёры или конкуренты" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В конференции "Бизнес и власть: партнёры или конкуренты" в Нижнем Новгороде приняли участие 76 нижегородских предпринимателей.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, конференция организована региональным центром "Мой бизнес" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" при поддержке министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, АНО "Нижегородский центр общественных процедур "Бизнес против коррупции" и уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе.

Спикерами на предприятии стали замминистра экономического развития и инвестиций Нижегородской области Артур Батурский, замгенерального директора по стратегии и развитию АО "Корпорация развития Нижегородской области" Антон Гаранин, начальник отдела государственной поддержки министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Артем Титов, общественный помощник уполномоченного в сфере государственных закупок Мария Макарова. Модерировал встречу уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, участники рассмотрели инструменты привлечения инвестиций в российскую экономику, вопросы реализации инвестиционных проектов в Нижегородской области, взаимодействие бизнеса и власти по совершенствованию нормативного регулирования предпринимательской деятельности. Кроме того, особое внимание было уделено типовым ошибкам при исполнении государственных контрактов. Также предприниматели ознакомились с инструментами нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", федеральных и региональных программ господдержки.

Прошедшая конференция стала третьей в цикле правовых конференций для бизнеса, организатором которой стал нижегородский Минпром совместно с центром "Мой бизнес" и уполномоченным по правам предпринимателей в регионе. Первая прошла в Дзержинске, вторая – в городе Бор. Всего в мероприятиях приняли участие представители 234 предприятий.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что нижегородских предпринимателей пригласили на обучение по маркировке товаров.