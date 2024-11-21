Филиал Центр "Мой бизнес" открыл филиал в Шатковском муниципальном округе Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Шатковском муниципальном округе в соответствии с целями и задачами нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" открылся филиал центра "Мой бизнес".

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, филиалы центр "Мой бизнес", открыты теперь уже в 38 муниципалитетах региона. Министр отметил, что центры открываются на базе действующих центров поддержки предпринимательства, которые получили сертификацию в региональном центре "Мой бизнес". При этом сотрудники центров проходят специальное обучение.

Открытие центра "Мой бизнес» в Шатковском округе профинансировал региональный Минпром в виде субсидии на софинансирование муниципальных программ поддержки бизнеса. Из областного бюджета было выделено 800 тысяч рублей, из местного - 200 тысяч рублей. Средства были направлены на материально-техническое обеспечение офиса.

По данным руководителя филиала центра "Мой бизнес" в Шатках Светланы Трофимовой, в муниципальном округе зарегистрировано 416 субъектов малого и среднего предпринимательства. Теперь предприниматели смогут получать в центре качественные консультации по актуальным мерам поддержки в рамках действующих национальных проектов, федеральных и региональных программ.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что более 45 тысяч консультаций провел центр "Мой бизнес" Нижегородской области в 2024 году.