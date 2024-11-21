Филиал центра "Мой бизнес" начал работу в Чкаловске

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Чкаловске в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" открылся филиал центра "Мой бизнес".

Глава минпромторга Нижегородской области Максим Черкасов, присутствовавший на церемонии, рассказал, что для открытия центра "Мой бизнес" использовалась программа софинансирования муниципальных программ развития предпринимательства, разработанная министерством промышленности, торговли и предпринимательства. Из областного бюджета поступило около 400 тысяч рублей. Значительную сумму - более 2 млн рублей - выделил муниципалитет, еще 263 тысяч рублей - Ассоциация промышленников и предпринимателей Чкаловска.

Министр отметил, что в Чкаловске не только ведется серьезная работа по подготовке кадров для промышленных предприятий, профориентации для молодежи, но и создаются новые программы поддержки бизнеса. Максим Черкасов выделил чкаловский завод "МЗВА-ЧЭМЗ", который совместно с центром "Мой бизнес" работает над пилотным проектом "Социальный сертификат". Это социальный пакет услуг в сфере здоровья для работников завода, оплачивать который будет предприятие, а предоставлять – предприниматели и самозанятые городского округа.

Максим Черкасов также принял участие в торжественной церемонии закрытия молодежного бизнес-форума "Взлёт" и круглом столе с членами Ассоциации промышленников и предпринимателей Чкаловска.

Участниками молодежного бизнес-форума "Взлёт" стали местные школьники и студенты – всего восемь команд. За три дня молодые люди ознакомились с деятельностью предприятий городского округа. В финале команды приняли участие в деловой игре "Промышленный Чкаловск", на которой подвели итоги своей работы.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что филиал Центр "Мой бизнес" открыл филиал в Шатковском муниципальном округе.