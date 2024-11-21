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Экономика

Порядка 860 тонн нижегородской сельхозпродукции направлено на экспорт в ноябре

04 декабря 2024 07:57  [3] Экономика

Порядка 860 тонн сельхозпродукции, произведённой на территории Нижегородской области, направлено на экспорт в ноябре текущего года под контролем отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора.

Согласно информации, под контролем сотрудников ведомства экспортировалось 536 тонн маргаринов и другой жировая продукции, которая отправилась в Туркмению, Германию, Узбекистан и Молдову.

Кроме того, 128 тонн бульонной продукции в ноябре экспортировано в Грузию, Азербайджан, Молдову, Таджикистан, 162 тонны нижегородского мёда отправлено в Сербию и Польшу.

Сверх того, 19 тонн мороженого экспортировано в Монголию и 14 тонн рыбы и морепродуктов - в Китай, Грузию и Азербайджан.

"Как отмечают покупатели, нижегородская продукция пользуется хорошим спросом и отвечает всем предъявляемым требованиям к качеству и безопасности", - подчеркнули в Россельхознадзоре.

Напомним, что за 10 месяцев 2024 года количество экспортных поставок растительной продукции из Нижегородской области увеличилось в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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Теги:
Продовольствие Россельхознадзор Экспорт
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