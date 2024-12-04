Проект ремонта подземного перехода на Московском вокзале подготовят в 2025 году Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Проект ремонта подземного пешеходного перехода на Московском вокзале в Нижнем Новгороде планируется подготовить в 2025 году. Об этом сообщили представители мэрии города, отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях.

Нижегородец пожаловался главе региона Глебу Никитину на локальное подтопление подземного перехода на Московском вокзале. Представители мэрии Нижнего Новгорода ответили, что подтопление в переходе уже устранено подрядчиком.

"В настоящее время ведется подготовка к разработке проекта ремонта перехода. Ориентировочный срок разработки и согласования проектно-сметной документации - 2025 год. По результатам подготовки проекта будут определены объемы и сроки ремонта этого тоннеля", - пояснили представители мэрии города.

Напомним, что тоннель на Московском вокзале уже приводили в порядок в 2020 году после жалоб нижегородцев.