Проект ремонта подземного перехода на Московском вокзале подготовят в 2025 году

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Проект ремонта подземного пешеходного перехода на Московском вокзале в Нижнем Новгороде планируется подготовить в 2025 году. Об этом сообщили представители мэрии города, отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях.
Нижегородец пожаловался главе региона Глебу Никитину на локальное подтопление подземного перехода на Московском вокзале. Представители мэрии Нижнего Новгорода ответили, что подтопление в переходе уже устранено подрядчиком.
"В настоящее время ведется подготовка к разработке проекта ремонта перехода. Ориентировочный срок разработки и согласования проектно-сметной документации - 2025 год. По результатам подготовки проекта будут определены объемы и сроки ремонта этого тоннеля", - пояснили представители мэрии города.
Напомним, что тоннель на Московском вокзале уже приводили в порядок в 2020 году после жалоб нижегородцев.
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