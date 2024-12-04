Новое оборудование для фильтрации воздуха установят на Нижегородской станции аэрации Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Новое оборудование планируется установить на Нижегородской станции аэрации в 2025 году. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава города Юрий Шалабаев.

В бюджете на 2025 году уже заложены средства на его установку.

По словам мэра, в рамках проходящей сейчас на станции модернизации будут дополнительно смонтированы полимерные укрытия для подводящих и отводящих каналов, по которым передаются стоки.

"Также в технологическую схему будут включены четыре установки фильтрации воздуха - это забота о его чистоте на площадке станции и за её пределами, так как ключевым принципом работы является процесс адсорбции загрязняющих веществ на фильтрах", - рассказал Шалабаев.

Глава города считает, что за счёт этих мероприятий получится сократить до минимума количество попадающих в окружающую среду веществ, сопутствующих технологическому процессу очистки стоков. Также он отметил, что должен положительно решиться вопрос и с неприятным запахом в этом районе.

Напомним, следователи Следственного комитета организовали проверку из-за запаха сероводорода в Нижнем Новгороде.

Также ранее сообщалось, что Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с запахами в Верхних Печёрах.