Ещё два глэмпинга построили в Нижегородской области при господдержке Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области открылись ещё два глэмпинга, возведённых при государственной поддержке.

Как сообщает министерство туризма и промыслов региона, гостевые объекты по 10 и 14 номеров расположены в Нижнем Новгороде и Городце.

Проекты по строительству новых средств размещения являются инвестиционными. По итогам конкурса Минэкономразвития РФ на строительство глэмпингов два инвестора получили в общей сложности около 34,6 млн рублей в виде субсидий из федерального бюджета. Кроме того, в рамках софинансирования проектов из областного бюджета было выделено около 1,4 млн рублей. Также инвесторы вложили в проект более 36 млн рублей собственных средств.

Как отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, в 2023-2024 гг. инвестиционные проекты по строительству таких объектов туриндустрии реализуются сразу в 10 муниципалитетах региона. Работы ведутся в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что два новых глэмпинга открыли в Нижнем Новгороде и на Бору по нацпроекту.