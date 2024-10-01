Изменение нескольких маршрутов ОТ с 30 сентября
Отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнётся с 1 октября
Ярмарки "Покупайте нижегородское" в октябре
Горячие линии по вопросам теплоснабжения
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 октября 2024 18:54  [12] Парковка транспортных средств будет ограничена на участке улицы Лубянской с 31 октября
10 октября 2024 18:37  [69] В Нижегородской области стартовал образовательный проект "Микроинфлюенсеры будущего"
10 октября 2024 18:19  [90] Свыше 16,5 тысяч сеянцев сосны высадили в рамках акции "Сохраним лес" в Нижегородской области
10 октября 2024 17:46  [113] Новый модульный отель открылся в Дзержинске в рамках нацпроекта 
10 октября 2024 17:45  [105] Владимир Якушев: "Финансирование программы "Комплексное развитие сельских территорий" является одним из приоритетов "Единой России"
10 октября 2024 17:34  [117] Отопление поступает во все школы и детсады Нижнего Новгорода
10 октября 2024 17:24  [126] Две детские площадки отремонтировали в Приокском районе
10 октября 2024 16:49  [142] Дмитрий Каминченко: "По статистике реальные денежные доходы нижегородцев в первом квартале 2024 года выросли"
10 октября 2024 16:44  [142] Андрей Чугунов: "Нижегородцы стали чаще интересоваться новым местом работы"
10 октября 2024 16:39  [137] Маршрут трамвая №27 сократят в Нижнем Новгороде из-за ремонта трамвайных путей
Общество

Новый модульный отель открылся в Дзержинске в рамках нацпроекта 

10 октября 2024 17:46  [113] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый модульный отель открыли на территории загородного клуба в Дзержинске. Как сообщает министерство туризма и промыслов Нижегородской области, в гостинице доступно 10 номеров, также здесь создана инфраструктура для комфортного пребывания маломобильных граждан.

Согласно сообщению, инвестиционный проект реализован в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". По результатам проведения конкурса Минэкономразвития России на предоставление федеральных субсидий инвестор получил более 11,5 млн рублей из средств федерального бюджета. Также для софинансирования проекта из областного бюджета было выделено около 500 тысяч рублей.

По словам министра туризма и промыслов Нижегородской области Сергея Яковлева, туристические объекты при государственной поддержке в регионе строятся в течение 2023-2024 гг. Новые пространства создаются сразу в 10 муниципалитетах региона.

"Ежегодное увеличение туристического потока в Нижегородскую область отражается на загрузке наших средств размещения: в пиковые даты она достигает, а иногда и превышает 97%. Сегодня одна из главных задач для нас – увеличение номерного фонда. Благодаря реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в этом году наш номерной фонд пополнится в общей сложности более чем на 300 номеров", – сообщил Сергей Яковлев.

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что туристический потенциал набережных обсудили на конференции в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гостиницы Нацпроект Туризм
Поделиться:
Новости по теме
04 октября 2024 18:06  [1570] Туристический потенциал набережных обсудили на конференции в Нижнем Новгороде
29 сентября 2024 15:41  [506] Туры из России в Белоруссию приравняют к внутреннему туризму
26 сентября 2024 16:40  [878] Гостиницу построят у трассы М-12 в Нижегородской области
23 сентября 2024 16:27  [742] Турпоток в Нижний Новгород вырос до 1,7 млн человек
18 сентября 2024 19:15  [761] Программу для подготовки кадров в сфере гастрономии запустят в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph