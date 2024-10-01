Новый модульный отель открылся в Дзержинске в рамках нацпроекта Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый модульный отель открыли на территории загородного клуба в Дзержинске. Как сообщает министерство туризма и промыслов Нижегородской области, в гостинице доступно 10 номеров, также здесь создана инфраструктура для комфортного пребывания маломобильных граждан.

Согласно сообщению, инвестиционный проект реализован в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". По результатам проведения конкурса Минэкономразвития России на предоставление федеральных субсидий инвестор получил более 11,5 млн рублей из средств федерального бюджета. Также для софинансирования проекта из областного бюджета было выделено около 500 тысяч рублей.

По словам министра туризма и промыслов Нижегородской области Сергея Яковлева, туристические объекты при государственной поддержке в регионе строятся в течение 2023-2024 гг. Новые пространства создаются сразу в 10 муниципалитетах региона.

"Ежегодное увеличение туристического потока в Нижегородскую область отражается на загрузке наших средств размещения: в пиковые даты она достигает, а иногда и превышает 97%. Сегодня одна из главных задач для нас – увеличение номерного фонда. Благодаря реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в этом году наш номерной фонд пополнится в общей сложности более чем на 300 номеров", – сообщил Сергей Яковлев.

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что туристический потенциал набережных обсудили на конференции в Нижнем Новгороде.