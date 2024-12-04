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Общество

Почти 300 придомовых территорий благоустроили в Нижнем Новгороде с начала года

04 декабря 2024 13:49  [88] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

С начала года во всех районах Нижнего Новгорода было благоустроенно 296 придомовых территорий.

Как сообщает департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города, благоустройство выполнили в рамках выделенных областных субсидий и реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды".

Территории для благоустройства выбирали как по обращениям жителей, так и планово - в тех дворах, где ремонт не проводился долгое время. 

В ходе проведения работ были заасфальтированы внутридомовые проезды, установлены детские игровые комплексы и контейнерные площадки. На эти цели ДУКам и ТСЖ были выделены целевые субсидии.  

 Ранее сообщалось, что Лыковую дамбу в Нижнем новгороде перекроют из-за строительства пешеходного тоннеля.


 

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Теги:
Благоустройство ФКГС
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