Почти 300 придомовых территорий благоустроили в Нижнем Новгороде с начала года Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

С начала года во всех районах Нижнего Новгорода было благоустроенно 296 придомовых территорий.

Как сообщает департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города, благоустройство выполнили в рамках выделенных областных субсидий и реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды".

Территории для благоустройства выбирали как по обращениям жителей, так и планово - в тех дворах, где ремонт не проводился долгое время.

В ходе проведения работ были заасфальтированы внутридомовые проезды, установлены детские игровые комплексы и контейнерные площадки. На эти цели ДУКам и ТСЖ были выделены целевые субсидии.

Ранее сообщалось, что Лыковую дамбу в Нижнем новгороде перекроют из-за строительства пешеходного тоннеля.



