Капремонт дороги на улице Грузинской в Нижнем Новгороде завершен на 95%

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Подрядчик завершил капремонт дороги в историческом квартале на улице Грузинской в Нижнем Новгороде на 95%. Об этом сообщает Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей (МКУ "ГУММиД").
По словам гендиректора "ГУММиД" Андрея Левдикова, там был уложен асфальт на проезжей части протяженностью 340 метров и тротуарная плитка под природный камень.
"Подрядчик проложил кабели электропередач и установил новые опоры освещения. Сейчас заканчиваются работы по установке бордюров, замене плит перекрытий и люков смотровых колодцев, а также осталось установить дорожные знаки", - отметил Левдиков.
Полностью капремонт на этом объекте планируется завершить до конца года.
Напомним, ГУММиД направит 325 млн рублей на ремонт дороги у Гребного канала в Нижнем Новгороде.
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