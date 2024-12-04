Капремонт дороги на улице Грузинской в Нижнем Новгороде завершен на 95% Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Подрядчик завершил капремонт дороги в историческом квартале на улице Грузинской в Нижнем Новгороде на 95%. Об этом сообщает Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей (МКУ "ГУММиД").

По словам гендиректора "ГУММиД" Андрея Левдикова, там был уложен асфальт на проезжей части протяженностью 340 метров и тротуарная плитка под природный камень.

"Подрядчик проложил кабели электропередач и установил новые опоры освещения. Сейчас заканчиваются работы по установке бордюров, замене плит перекрытий и люков смотровых колодцев, а также осталось установить дорожные знаки", - отметил Левдиков.

Полностью капремонт на этом объекте планируется завершить до конца года.

Напомним, ГУММиД направит 325 млн рублей на ремонт дороги у Гребного канала в Нижнем Новгороде.