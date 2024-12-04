Нижегородских предпринимателей просят оценить уровень административного давления в регионе Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Минэкономразвития Нижегородской области проводит анонимный опрос предпринимателей по вопросам административного давления со стороны органов контроля. Принять в нём участие могут все хозяйствующие субъекты любых форм собственности.

Среди критериев, которые будут оцениваться - количество контрольных мероприятий, приходящееся на хозяйствующий субъект в год; доля компаний, столкнувшихся с административным давлением со стороны органов власти или естественных монополий; удовлетворённость процедурой прохождения надзорных мероприятий.

Министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов отметил, что ведомству важно получать "обратную связь" от предпринимателей, узнать их мнение по поводу корректности проведения подобных мероприятий.

"Один из ключевых вопросов: знает ли бизнес о своих правах при проверках и основаниях для их проведения", — подчеркнул Исмагилов.

Анкета размещена по ссылке: https://nn-invest.ru/surveys/vote/?id=12.

Напомним, в начале 2024 года президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному Собранию РФ предложил с 1 января 2025 года отказаться от временного моратория на проверки, полностью перейти на систему управления рисками и минимизировать количество проверок.

Стоит отметить, что в Нижегородской области за время действия моратория количество проверок по всем уровням контроля сократилось в 2,8 раза, а выявленных нарушений — почти в 2 раза.

Как сообщалось ранее, проект по защите бизнеса и борьбе с коррупцией запустили в Нижнем Новгороде.