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Бизнес

Круглосуточный телефон СУ СК для приёма сообщений о давлении на бизнес действует в Нижегородской области

21 ноября 2024 10:59  [31] Бизнес

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

В Нижегородской области действует круглосуточная телефонная линия, предназначенная для приёма сообщений о давлении на бизнес и оперативного реагирования на них. Звонки принимаются по номеру: 8-920-069-09-35. Об этом напомнили в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.

В ведомстве подчеркнули, что СУ СК России по Нижегородской области повышенное внимание уделяет защите прав и законных интересов как физических, так и юридических лиц. В соответствии с поручением председателя СК России запущена соответствующая телефонная линия для экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес.

Кроме того, действует федеральная телефонная линия, на которую можно в том числе записаться на личный прием к председателю СК России по вопросам, связанным с расследованием уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности: 8 (495) 986-78-18 (круглосуточно).

"Все принятые сообщения для оперативного рассмотрения и принятия эффективных мер реагирования передаются в профильные подразделения центрального аппарата СК России", - уточнили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, проект по защите бизнеса и борьбе с коррупцией запустили в Нижнем Новгороде.

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Теги:
горячая линия Предприниматели Следственное управление
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