Нижегородская область вошла в топ-10 регионов по активности в видеоконференциях Бизнес

Фото: Ксения Федюшина

Нижегородцы стали активнее пользоваться сервисами для видеоконференций. Этой осенью трафик тематических приложений в регионе вырос сразу в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом видеосозвонами жители не злоупотребляют — среднее время встречи составляет всего 31 минуту. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и сервиса онлайн-коммуникаций Контур.Толк на основе обезличенных данных пользователей.

Каждый третий пользователь приложений для видеоконференций (38%) — абонент от 35 до 44 лет. Четверть всех участников ВКС — пользователи от 25 до 34 лет.

Раньше всех в стране совещания проводят жители Новосибирска — пик активности приходится на 9:00 по местному времени. На Урале самое популярное время для совещаний — 11:00, а в Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге совещания стабильно проводят в 10:00. Примечательно, что в двух столицах чаще других общаются по ночам. А в остальных регионах страны графики активности в это время близки к нулю.

В пятёрку регионов-лидеров по количеству проведённого времени в сервисах онлайн-встреч с начала делового сезона вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Татарстан и Самарская область. Нижегородский регион оказался на восьмом месте, опередив Свердловскую, Саратовскую и Ростовскую области.

Наибольшее количество гигабайт нижегородцы, как и россияне в целом, по-прежнему тратят в зарубежных сервисах Zoom и Skype. Помимо этого, в число популярных платформ для видеоконференций осенью текущего года вошли сервисы "Яндекса" ("Яндекс Телемост" и Pruffme, недавно приобретённый компанией), SaluteJazz и Контур.Толк.

По динамике переданного трафика среди отечественных решений лидерами стали "Яндекс Телемост" (прирост +73% к показателям сентября-ноября 2023 года), Pruffme (+37%), а также Контур.Толк (+32%).

По данным Контур.Толка, в течение двух лет сервисы для коммуникаций стали чаще использовать строительные компании и организации из сферы недвижимости. Перечисленные отрасли нарастили свои доли и вошли в топ-10 секторов, наиболее активно использующих сервисы видеосвязи. Это может быть связано с ростом строительного сектора в целом и объёмом вводимой недвижимости — продавцы продвигают онлайн-показы, а застройщики активно созваниваются с компаниями-подрядчиками. При этом лидерами по внедрению сервисов онлайн-встреч закономерно остаются образовательные учреждения (23% всех подключений), IT-сфера (13%) и консалтинговые компании (8%).