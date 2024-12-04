Госдума рассмотрит проект закона о запрете навязывания жителям платных услуг Общество

Законопроект о внесении изменений в федеральный закон о защите прав потребителей поступил в Госдуму, сообщается на сайте ведомства.

Инициатором внесения изменений в ФЗ выступает Правительство РФ.

Согласно информации, речь идет об установлении запрета по навязыванию потребителям дополнительных платных услуг. В тексте документа отмечается, что "решение проблемы навязывания потребителю дополнительных платных товаров (работ, услуг) имеет большое общественное и социальное значение".

По данным авторов законопроекта, с 2022 года отмечается рост жалоб потребителей на включение без их письменного согласия целого ряда услуг в квитанцию ЖКХ.

В частности, речь о таких строках, как "телетрансляция", "страхование имущества", "консьерж", "кабельное телевидение" и другие. В большинстве случаев эти услуги включают в платежки без согласия жильцов и оформления отдельных договоров. Подчеркивается, что таким образом потребителю причиняется имущественный ущерб.

Ранее сообщалось, что законопроект о повышении размера страхового возмещения по вкладам внесут в Госдуму.