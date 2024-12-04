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Бизнес

Нижегородские подростки могут пройти бесплатный курс по написанию песен и пройти кастинг для молодых музыкантов в МТС Лейбл

05 декабря 2024 15:35  [87] Бизнес

МТС цифровая экосистема, открывает второй поток бесплатного образовательного музыкального курса "Первый трек" на онлайн-платформе "Поколение М" для школьников и студентов. Завершится курс кастингом в МТС Лейбл. Лучшие участники смогут сотрудничать с компанией и получать всестороннюю поддержку.

На курсе "Первый трек" преподают популярные музыканты: группа IOWA и артисты МТС Лейбла – коллективы Jane Air и Settlers. Основная учебная программа посвящена тому, как создавать музыкальные треки в домашних условиях, откуда брать идеи для композиций, какие цифровые инструменты использовать для обработки музыки и какие навыки развивать, чтобы добиться успеха в индустрии. Курс не ориентирован на конкретный жанр и подходит музыкантам, играющим в любых стилях. В конце программы участники готовят собственный трек и отправляют его звездному жюри. Победителями программы станут трое начинающих музыкантов, которые смогут заключить эксклюзивные контракты с МТС Лейблом. Сотрудничество предполагает запись и продвижение треков в стриминговом сервисе МТС Музыка, продюсирование сольных и фестивальных выступлений и другую поддержку.

"К Новому году мы подготовили особенный сюрприз для талантливых молодых музыкантов из Нижегородской области — старт второго потока онлайн-курса от нашего образовательного проекта "Поколение М". Этот курс поможет начинающим артистам развивать свои навыки под руководством опытных специалистов из команды МТС Лейбл. Благодаря эффективной системе менторства, наши студенты смогут освоить современные цифровые инструменты, необходимые для создания качественных музыкальных композиций. И что особенно важно, онлайн-формат обучения делает этот курс доступным для молодых музыкантов из самых отдалённых уголков региона", — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Победители первого потока курса на платформе "Поколение М" уже получили творческие возможности – продюсирование сингла группой Settlers и выступление на концертах с Катей IOWA и Jane Air. Всего в первом потоке приняли участие более 1200 человек, из которых значительную часть составили жители Москвы, Санкт-Петербурга и Свердловской области. Среди участников также были жители других стран: Беларуси, Казахстана, Турции и даже Японии. Разнообразным оказался возраст слушателей курса – преимущественно от 13 до 24 лет и старше.

Фото: МТС

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Теги:
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