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Общество

Улицу Сергиевскую в Нижнем Новгороде перекрыли до середины марта

05 декабря 2024 18:34  [83] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Ограничение движения по улице Сергиевской в Нижнем Новгороде продлили до 10 марта 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Движение перекрыто на участке улицы Сергиевской от улицы Ильинской до дома №15 по улице Сергиевской из-за реконструкции автодороги.

Кроме того, парковку ограничат с 26 декабря на участках у Нижне-Волжской набережной от улицы Черниговской до улицы Широкой.

"Изменения в организации движения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств по набережной в направлении от Канавинского моста в сторону улицы Широкой", - говорится в сообщении.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, движение по арзамасской трассе ограничат с 15 декабря из-за строительства дублера проспекта Гагарина.

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Теги:
движение Дороги Нижегородский район
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