Движение у Дворца спорта на проспекте Гагарина закроют 3, 6 и 8 декабря Общество

В Нижнем Новгороде в ближайшие дни перекроют движение транспорта возле Дворца спорта в Советском районе. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Ограничения будут действовать по периметру Дворца спорта "Нагорный" (пр. Гагарина, 29). Участок дороги перекроют с 7:00 до 22:00 во вторник, 3 декабря, в субботу, 6 декабря и в воскресенье, 8 декабря.

Согласно информации, ограничения связаны связаны с проведением домашних хоккейных матчей: "Торпедо" на льду "Нагорного" сразится в эти дни с "Металлургом", ЦСКА и "Ладой".

На подъездах к зонам ограничений будут установлены соответствующие дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети, добавили в городском департаменте транспорта.

В зоне ограничений также будет действовать запрет на парковку, а оставленные автомобили будут перемещаться.