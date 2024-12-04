Нижегородской канатной дороге предоставят субсидии на ставки по кредитам Экономика

Нижегородское правительство предоставит субсидии АО "Нижегородские канатные дороги" для возмещения части процентной ставки по кредитам. Об этом говорится в постановлении на официальном портале правовой информации.

Субсидии будут предоставлены транспортному предприятию на погашение займов коммерческих банков для закупки оборудования, его транспортировки и прочих затрат.

Постановление было опубликовано 5 декабря.

Напомним, для нижегородской канатной дороги будет закуплено 56 новых кабинок.

Также ранее сообщалось, что на модернизацию канатной дороги к 2025 году планируется выделить 700 млн рублей.