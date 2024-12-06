МИД РФ опубликовал интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону Политика

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью Такеру Карлсону – американскому журналисту, основателю видеоплатформы Tucker Carlson Network.

Бывший телеведущий Fox News рассказал о своём визите в Москву 4 декабря и анонсировал, что разговор с главой российского МИДа получился захватывающим. Эта информация вызвала большой резонанс, в том числе на Западе.

Сергей Лавров подробно ответил на вопросы Карлсона, находятся ли США в состоянии войны с Россией, есть ли диалог между Россией и США и что потребуется, чтобы положить конец войне. Также стороны обсудили президентов Трампа и Зеленского, ситуацию в Сирии и угрозу ядерной войны.

Эксклюзивное интервью продолжительностью 81 минуту вышло на сайте Tucker Carlson Network около 1:00 ночи 6 декабря, а также было выложено в соцсети Х и YouTube-канал журналиста. Его успели посмотреть несколько миллионов человек.

Полная текстовая трансляция и видеозапись беседы также были опубликованы на сайте МИД РФ.

Напомним, в феврале этого года Такер Карлсон впервые приезжал в Москву, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина. В ходе двухчасовой беседы они обсудили самые разные темы — от главной (конфликт на Украине) до искусственного интеллекта и деятельности американского бизнесмена Илона Маска.