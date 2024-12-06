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Общество

Более 280 млн билетов смогут купить россияне по "Пушкинской карте" до 2030 года

06 декабря 2024 13:13  [464] Общество

Более 280 млн билетов в музеи, театры, кинотеатры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры смогут купить россияне по "Пушкинской карте" до 2030 года.

Ооб этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере, сообщаетТАСС.

"В нацпроект "Семья" мы интегрируем "Пушкинскую карту", она тоже получит свое развитие. Мы предполагаем, что за этот период времени в рамках этого проекта будет реализовано более 280 млн билетов, которые приобретаются по "Пушкинской карте". Ресурсы у нас есть", - сказала Татьяна Голикова.

Вице-премьер уточнила, что нацпроект "Культура", который заканчивается в этом году, будет реализовываться в рамках нацпроекта "Семья". Называться он будет "Семейные ценности и инфраструктура культуры". В рамках проекта будут осуществляться хорошо зарекомендовавшие себя проекты.

Напомним, программа "Пушкинская карта" стартовала в сентябре 2021 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Номинал карты составляет 5 тысяч рублей. Она дает возможность бесплатно посещать учреждения культуры - за счет федерального бюджета. Карту могут получить россияне в возрасте от 14 до 22 лет.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область отмечена на первой церемонии награждения "Пушкинская карта. Премия".

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Теги:
Нацпроект Пушкинская карта
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