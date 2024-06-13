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Культура и отдых

Аналог "Пушкинской карты" для участников СВО может появиться в России

20 июня 2024 09:43  [91] Культура и отдых

Фото: Telegram-канал Натальи Сухановой, архив

Минкультуры, Минцифры и фонд "Защитники Отечества" готовят проект по организации бесплатных посещений участниками СВО и членов их семей театров, филармоний, цирков, музеев и кинозалов, пишут "Известия".

Депутат Госдумы Яна Лантратова в своем обращении в Минкультуры предлагает реализовывать эту программу по аналогии с "Пушкинской картой" и назвать проект "Верещагинской картой", а также определить номинал карт для участников и ветеранов СВО в 15 тысяч рублей.

"Одним из ключевых факторов успешной ресоциализации и возвращения в мирную жизнь для любого человека является поддержка собственного культурного уровня, а также нравственное и интеллектуальное самосовершенствование. Этому способствует посещение музеев и выставок, концертов классической и народной музыки, театральных постановок", — говорится в обращении Яны Лантратовой в Минкультуры.

Концепцию проекта должны представить 1 июля, а к октябрю текущего года проработать технические и цифровые аспекты проекта.

Ранее сообщалось, что по состоянию на декабрь 2023 года в Нижегородской области было оформлено около 240 тысяч "Пушкинских карт".

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Теги:
Пушкинская карта СВО
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