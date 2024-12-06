Представители АПЗ приняли участие в Конгрессе молодых ученых в Сочи Бизнес

Представители Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина приняли участие в работе IV Конгресса молодых ученых на базе научно-технологического университета "Сириус"

На площадке Конгресса разместилась традиционная выставка современных российских технологий: научные достижения, разработки и стартапы представили 50 крупнейших российских компаний, ведущие вузы, государственные и общественные организации. В числе участников и АПЗ. В состав заводской делегации вошли заместитель главного конструктора по научной работе Сергей Дядин, начальник ОКСГП Михаил Пителин и начальник конструкторского бюро ОКСГП Дмитрий Князьков.

На стенде Нижегородской области был представлен умный счетчик воды СВК 15−3 SMART. Экспонат вызвал интерес посетителей выставки. С продукцией также ознакомились заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян и ректор НГТУ им. Р. Е. Алексеева Сергей Дмитриев.

Арзамасские приборостроители провели конструктивные встречи с коллегами, обменялись опытом.

Сергей Дядин, заместитель главного конструктора по научной работе АО "АПЗ": "Во второй раз мы принимали участие в работе Конгресса наряду с передовыми предприятиями России. Этому предшествовал серьезный конкурсный отбор среди нижегородских предприятий, и мы добились того, чтобы специалисты и бренд АПЗ снова были здесь. Статус Конгресса очень высок! В прошлом году представляли гироскопы собственной разработки и изготовления. В этот раз — специалисты по гражданской продукции презентовали новый счетчик, который работал на стенде в интерактивном режиме".

Михаил Пителин, начальник ОКСГП АО "АПЗ": "Приятно видеть молодых ребят и их наставников, увлеченных научной деятельностью. Поразило отделение робототехники, в котором ребята от 12 лет соревновались в различных дисциплинах. Роботы управляют различными механизмами, вентилями, кранами, самостоятельно оценивают ситуацию на объекте и выполняют различные действия".

Текст: Юлия Фролова. Фото: участники Конгресса