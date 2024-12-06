"Бархатные пути" в нижегородском метро увеличились в этом году на 3 км

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В 2024 году протяженность "бархатного пути" нижегородского метро увеличились ещё на три километра. Как сообщает пресс-служба администрации города, такие данные приводят специалисты метрополитена, которые в настоящее время ведут работу по замене рельсов.
В Нижнем Новгороде первыми в России освоили алюминотермитную сварку для создания бесстыкового пути, эта технология снижает шум и вибрацию.
Отмечается, что для улучшения плавности хода рельсы и подрельсовое основание меняются ежегодно.Также идут плановые работы по ремонту путей, восстановлению геометрии рельсов, замене шпал на бетонные блоки. Всего за последние 15 лет заменили около 40 км – это треть от общей протяжённости главных путей нижегородского метро.
Все ремонтные работы проводятся только в ночное время, когда метро не работает для пассажиров.
Ранее сообщалось, что новое досмотровое оборудование, призванное повысить безопасность пассажиров, установили в нижегородском метро.
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