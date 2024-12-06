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Бизнес

Собрание Ассоциации "ЭнергоИнновация" прошло на территории "РУМО"

06 декабря 2024 16:07  [115] Бизнес

На заводе "РУМО" 5 декабря состоялось ежегодное заседание Ассоциации инновационных предприятий в энергетике "ЭнергоИнновация". В центре обсуждений находились итоги уходящего 2024 года и планы о совместных начинаниях в 2025 году.

В ходе собрания участники с энтузиазмом делились своими достижениями, исследовали пути взаимодействия и обсуждали график предстоящих визитов, а также активное участие в знаковых отраслевых мероприятиях. Представители АО "РУМО" с гордостью презентовали свои новейшие разработки, подчеркивая стремление к инновациям и качеству.

В рамках мероприятия члены Ассоциации совершили увлекательную экскурсию по производственным мощностям завода, а также посетили музей АО "РУМО", где были представлены уникальные артефакты промышленной истории. Это позволило участникам глубже осознать ценность богатого наследия и передовой технологии, объединяющей их в единую общность, стремящуюся к светлому будущему энергетической отрасли.

Участники заседания также обсудили важность стратегического партнерства и обмена опытом между членами Ассоциации. В условиях стремительного технологического прогресса необходимость адаптации к новым вызовам становится особенно актуальной. Многие компании выразили желание создавать совместные проекты, внедряя инновационные решения, направленные на устойчивое развитие энергетического сектора.

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Теги:
РУМО
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