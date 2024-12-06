Демографическую ситуацию обсудили на заседании законодателей в Мордовии Политика

Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО

Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров принял участие в 74-м заседании Ассоциации законодательных органов госвласти субъектов ПФО. Об этом сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО.

В заседании также участвовали глава Республики Мордовия Артём Здунов, сенатор Совета Федерации Федерального Собрания РФ Петр Тултаев и руководители региональных парламентов.

Реализация национальных проектов, в том числе направленных на поддержку семей, – ключевая цель на ближайшие годы. Об этом говорил Президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшемся 5 декабря 2024 года. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что до 2030 года на реализацию национального проекта "Семья" планируется направить более 17 триллионов рублей. Этот проект призван объединить новые и уже существующие меры поддержки родителей с детьми, с акцентом на увеличение числа многодетных семей в России.

"Год семьи подходит к концу, но это не означает, что поддержка семей с детьми будет приостановлена. В частности, будут продлены материнский капитал, льготная ипотека для многодетных семей, выплаты в размере 450 тысяч рублей на третьего ребенка, также с 2025 года в России начнут действовать новые национальные проекты, направленные на улучшение демографической ситуации и, в том числе, поддержку семей с детьми: "Семья", "Молодежь и дети", "Продолжительная и активная жизнь" и "Новые технологии сбережения здоровья". В настоящее время в Приволжском федеральном округе насчитывается более 430 тысяч многодетных семей. Помимо федеральных программ, активно реализуются региональные меры поддержки, такие как выделение земли, обеспечение детей до шести лет лекарствами, бесплатное питание в школе и льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Важно помнить, что для полноценного использования государственной поддержки многодетными семьями необходимо усиливать разъяснительную работу", – обратился к участникам заседания Игорь Комаров.

Законодатели также обсудили меры, направленные на увеличение продолжительности жизни граждан. Игорь Комаров отметил, что для достижения положительных результатов необходимо выявлять причины и факторы, влияющие на демографическую ситуацию, распространять успешные практики и внедрять новые направления.

Другой темой обсуждения стала реализация Федерального закона "О пробации в Российской Федерации" в регионах Приволжского федерального округа. Напомним, пробация – это комплекс мер, направленных на социальную адаптацию осужденных. Сейчас, согласно этому закону, ее применяют в отношении тех, кто находится в местах лишения свободы или исполняет наказание, не связанное с изоляцией от общества. С 1 января 2025 года ее начнут применять к гражданам, освободившимся из учреждений уголовно-исполнительной системы.