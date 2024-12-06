Нижегородскому Центру военно-патриотического воспитания присвоили имя Героя СВО Максима Настина

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева
В своем tg-канале мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал о том, что Городской Центр военно-патриотического воспитания отныне официально носит имя погибшего на СВО Героя России Максима Настина.
По словам главы города, ранее об этом просили его друзья, воспитанники Центра и лагеря “Хочу стать десантником”.
“Никто не забыт”, — написал мэр.
Напомним, идею назвать Центр именем героически погибшего на СВО Максима Настина предложили еще в сентябре.
Школьником Максим Настин трижды проводил своё лето в лагере, потом вернулся туда уже командиром.
"Безусловно, это нужно сделать, чтобы молодые нижегородцы знали о подвигах, которые совершают их сверстники, и помнили о них – о героях, которые живут в наше время", — отметил тогда Юрий Шалабаев.
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