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Общество

Нижегородскому Центру военно-патриотического воспитания присвоили имя Героя СВО Максима Настина

08 декабря 2024 14:26  [110] Общество
Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

В своем tg-канале мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал о том, что Городской Центр военно-патриотического воспитания отныне официально носит имя погибшего на СВО Героя России Максима Настина.

По словам главы города, ранее об этом просили его друзья, воспитанники Центра и лагеря “Хочу стать десантником”.

“Никто не забыт”, — написал мэр.

Напомним, идею назвать Центр именем героически погибшего на СВО Максима Настина предложили еще в сентябре.

Школьником Максим Настин трижды проводил своё лето в лагере, потом вернулся туда уже командиром.

"Безусловно, это нужно сделать, чтобы молодые нижегородцы знали о подвигах, которые совершают их сверстники, и помнили о них – о героях, которые живут в наше время", — отметил тогда Юрий Шалабаев.

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Теги:
Нижний Новгород СВО
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