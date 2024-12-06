Набор новогодних украшений для дома в среднем подорожал на 10%

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Набор новогодних украшений для дома в 2024 году в среднем подорожал на 10%.
По данным РИА Новости, стоимость одного набора составит 3-5 тыс. рублей. в него входят искусственная ель, гирлянды и елочные игрушки.
На маркетплейсах стоимость новогоднего набора простых елочных шаров, стартует от 200-250 рублей (в комплект входит 4-6 штук). Искусственная ель для квартиры высотой 180 обойдется в среднем 2-3 тыс. рублей, а высотой в 210 - уже от 3,5-4 тыс.рублей.
Новогодние гирлянды, в зависимости от бренда, длины и световых характеристик, продаются в интернет-магазинах в среднем от 250-450 рублей.
Также отмечается, что спрос на новогодние украшения в этом году уже вырос с 1,7 раза (по сравнению с ноябрем-декабрем прошлого года).
Как сообщалось ранее, около 62 млн рублей выделят на украшение Нижнего Новгорода к Новому году и Рождеству.
Также сообщалось, что почти на 1,5% подорожал за год набор продуктов для новогоднего стола.
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