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Общество

Набор новогодних украшений для дома в среднем подорожал на 10%

09 декабря 2024 11:29  [35] Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Набор новогодних украшений для дома в 2024 году в среднем подорожал на 10%.

По данным РИА Новости, стоимость одного набора составит 3-5 тыс. рублей. в него входят искусственная ель, гирлянды и елочные игрушки.

На маркетплейсах стоимость новогоднего набора простых елочных шаров, стартует от 200-250 рублей (в комплект входит 4-6 штук). Искусственная ель для квартиры высотой 180 обойдется в среднем 2-3 тыс. рублей, а высотой в 210 - уже от 3,5-4 тыс.рублей.

Новогодние гирлянды, в зависимости от бренда, длины и световых характеристик, продаются в интернет-магазинах в среднем от 250-450 рублей.

Также отмечается, что спрос на новогодние украшения в этом году уже вырос с 1,7 раза (по сравнению с ноябрем-декабрем прошлого года).

Как сообщалось ранее, около 62 млн рублей выделят на украшение Нижнего Новгорода к Новому году и Рождеству.

Также сообщалось, что почти на 1,5% подорожал за год набор продуктов для новогоднего стола.

 

 

 

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Теги:
Маркетплейс Новый год Цены
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