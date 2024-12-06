Потенциал сотрудничества с Нижегородской областью представили в Сербии

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Делегация правительства Нижегородской области посетила с рабочим визитом Сербию с целью расширить торгово-экономическое сотрудничество и взаимодействия в здравоохранении, информационных технологиях, сельском хозяйстве, образовании.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, делегацию возглавил заместитель председателя правительства Дмитрий Старостин.
В рамках визита прошли переговоры с представителями правительства Сербии и профильных министерств. Кроме того, Дмитрий Старостин посетил ряд сербских предприятий, которые заинтересованы в налаживании сотрудничества с Нижегородской областью, а также провел встречу с представителями Белградского университета.
Сербская сторона предложила организовать в 2025 году деловую миссию нижегородских промышленников и предпринимателей в балканскую страну.
Дмитрий Старостин обратил внимание коллег на преимущества открытия бизнеса в особой экономической зоне "Кулибин", на территориях опережающего развития "Володарск" и "Решетиха". Во время переговоров акцент был сделан на поддержке нижегородских экспортеров в сельскохозяйственной отрасли. Партнеры готовы оказывать необходимое содействие российским компаниям, хорошо зарекомендовавшим себя на сербском рынке.
Ещё одной точкой российско-сербского диалога стало углубление кооперации в сфере науки и образования. Например, ключевой задачей на ближайшую перспективу становится налаживание партнерства между ИТ-кампусом "Неймарк"и Белградским университетом, а также одним из ведущих технопарков Сербии.
В рамках сотрудничества в области информационных технологий сербской стороне представили проект "ИТ-маркетплейс". Нижегородская область предложила объединить усилия для создания новых цифровых решений, которые позволят совместно выходить на международные рынки. Дмитрий Старостин пригласил партнеров принять участие в крупных мероприятиях, проходящих в нашем регионе, - форуме "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) и научно-технологической конференции "Волжские огни VIII".
Ранее сообщалось, что инвестиционный потенциал Нижегородской области представили в Китае.
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