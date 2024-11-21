Нижегородская область поднялась на второе место Национального рейтинга состояния инвестклимата Экономика

Нижегородская область поднялась на второе место Национального рейтинга состояния инвестклимата Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В этом году Нижегородская область поднялась на вторую строчку Национального рейтинга состояния инвестклимата.

Как сообщил губернатор Глеб Никитин, объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области вырос на 2,5% в сопоставимых ценах за 9 месяцев 2024 года и составил 402 млрд рублей.

"За 9 месяцев объем частных инвестиций вырос в 1,3 раза. Мы же, в свою очередь, продолжаем работать над мерами поддержки бизнеса и развитием преференциальных территорий. В этом году расширили территорию опережающего развития "Володарск" и подали заявку на расширение особой экономической зоны "Кулибин", - рассказал Глеб Никитин.

Прирост инвестиционных вложений достигнут на фоне высокой базы прошлого года.

Замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков отметил, что развитие инвестклимата в регионе в 2025 году будет опережать темпы экономического роста. Этому будут способствовать меры господдержки инвестиций в рамках нового нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", который формируется по поручению президента России Владимира Путина

В отраслевом аспекте самыми инвестиционно привлекательными отраслями стали обрабатывающие производства (+ 22,5% к аналогичному периоду прошлого года). Среди отраслей обработки наибольший рост капиталовложений зафиксирован в автотранспортные средства и готовые металлические изделия (рост в 1,9 раза), бумага (в 1,6 раза); компьютеры (29,4%); металлургические изделия (12,8%).

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян подчеркнул, что для привлечения инвесторов регион использует все доступные меры, возможности и инструменты.

Напомним, что в 2024 году регион в очередной раз подтвердил соответствие региональному инвестиционному стандарту.

Ранее сообщалось, что три новых инвестсоглашения утверждены между правительством области и предприятиями.