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Экономика

Инвестиционный потенциал Нижегородской области представили в Китае

03 декабря 2024 12:21  [109] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин посетил с рабочим визитом Китайскую Народную Республику. Как сообщает пресс-служба правительства региона, деловая поездка стала возможной при поддержке китайского комитета содействия международной торговле и Союза китайских предпринимателей в России.

Во время визита были проведены переговоры с  деловыми кругами Китая, а также встречи с научными и образовательными центрами.

Ключевой частью программы стали встречи с торговым представителем РФ в КНР Алексеем Дахновским и генеральным консулом РФ в Шанхае Дмитрием Лукьянцевым.

Основной акцент был сделан на повышении роли Нижегородской области в развитии российско-китайских отношений, поиске новых партнеров и продвижении интересов нижегородских экспортеров.

Дмитрий Старостин представил китайским коллегам инвестиционный потенциал Нижегородской области. Особое внимание было уделено вопросам кооперации в сферах информационных технологий, машиностроении, сельском хозяйстве. Кроме того, были затронуты вопросы взаимодействия в сферах науки и образования.

"Мы уверены, что дальнейшее развитие отношений с Китаем откроет новые возможности для нашего региона. Мы готовы активно работать и реализовывать совместные проекты, которые будут способствовать благополучию обеих сторон. Речь идет не только о взаимной торговле, а именно об углубленной кооперации", - отметил Дмитрий Старостин.

Напомним, в ноябре потенциал Нижегородской области был представлен также в Бразилии и на Кубе.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область поднялась на второе место Национального рейтинга состояния инвестклимата.

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Теги:
Инвестиции Международное сотрудничество
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