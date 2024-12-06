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Общество

Движение трамваев в Нижнем Новгороде на участке улицы Белинского запустят с 10 декабря

09 декабря 2024 17:11  [124] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

В Нижнем Новгороде с 10 декабря возобновится трамвайное движение на участке улицы Белинского - от пересечения с улицей Ошарской до пересечения с улицей Кулибина.

Как сообщает ООО "Экологические проекты", работы по замене трамвайных путей здесь начались в августе. За это время подрядчик полностью выполнил строительно-монтажные работы, заменил пути и контактные сети. 

В связи с возобновлением движения трамваи №27 по маршруту "Московский вокзал — Трамвайное депо №1" будут ходить по полному маршруту – через улицы Ошарскую и Белинского.

Напомним, правительство Нижегородской области и ООО "Экологические проекты" в сентябре 2022 года подписали концессионное соглашение о модернизации инфраструктуры городского электротранспорта в Нижнем Новгороде. В рамках концессионного соглашения до конца 2026 года приобретут 170 новых трамваев, заменят 149,3 км путей, реконструируют 15 тяговых подстанций и три трамвайных депо.

Ранее сообщалось, что проектирование трамвайной линии в Новинки начнут после реконструкции действующих путей.

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Теги:
Городское хозяйство Трамвай
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