Экс-глава Нижегородского района Илья Лагутин стал советником губернатора Архангельской области Политика

Фото: соцсети Ильи Лагутина

Бывший глава администрации Нижегородского района Нижнего Новгорода Илья Лагутин стал советником губернатора Архангельской области. Об этом сообщается в официальной группе "Вести-Поморья".

В своей новой должности он будет курировать реализацию программы "Архангельск-450".

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на оперативном совещании озвучил идею реализации этой программы.

Программа "Архангельск-450" должна объединить все ресурсы, которые направляются на развитие столицы Поморья по разным программам, в частности, нацпроекты, государственные программы федерального, регионального и муниципального уровня и проекты, которые реализуются в регионах Арктической зоны РФ, а также предстоящая реализация проектов мастер-плана развития Архангельской агломерации.

Стоит отметить, что Илья Лагутин в этом году стал суперфиналистом конкурса управленцев "Лидеры России" проекта платформы "Россия – страна возможностей", и наставником Ильи Лагутина в проекте был Александр Цыбульский.

Напомним, бывший депутат Госдумы от Нижегородской области Александр Хинштейн возглавил Курскую область.