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Общество

"Говорящие" светофоры установили на дорогах в Нижнем Новгороде

10 декабря 2024 17:18  [46] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

"Говорящие" светофоры появились в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в МКУ "Центр организации дорожного движения", основное отличие "говорящих" светофоров от звуковых в том, что голосом озвучивается начало и завершение движения по пешеходному переходу.

"Говорящими светофорами" дооборудован светофорный объект на пересечении улиц Ванеева и Невзоровых на четырех пешеходных переходах. В квартале от этого перекрестка находится нижегородское отделение "Всероссийского общества слепых".

Кроме того, системой озвучивания оснастили начало движения через пешеходный переход на пр. Ленина у центра медицинской профилактики  ГАЗ. Также "говорящие" светофоры установлены на двух пешеходных переходах через Восточный проезд и пр. Ленина у остановки "Троллейбусное депо №3".

В настоящее время в Нижнем Новгороде подобные светофоры действуют на 11 пешеходных переходах, включая установленный в прошлом году "говорящий" модуль на перекрестке улиц Бекетова и Заярской. Кроме того, в городе уже есть устройства звукового сопровождения перехода без голосового озвучивания на 25 светофорных объектах.

Также в Нижнем Новгороде продолжают устанавливать светофоры, регулирующие движение велосипедистов, пересекающих проезжую часть по велодорожке. Эти светофоры отличаются тем, что на них изображены велосипеды. Такие устройства появились на перекрестках: пр. Ленина – пр. Ильича, пр. Ленина – пер. Райниса и пр. Гагарина – ул. Батумская.

Ранее сообщалось, что в этом году в Нижнем Новгороде заменят почти 2800 дорожных знаков.

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Теги:
Безопасный город Городское хозяйство Дороги
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