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Общество

Нижегородская область вновь вошла в число лидеров "Зелёного рейтинга" по реализации экологических проектов

10 декабря 2024 18:56  [205] Общество

На заседании комитета по экологии и природным ресурсам Заксобрания Нижегородской области депутаты обсудили итоги работы профильного министерства регионального правительства в 2024 году.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, депутаты также заслушали информацию о реализации федеральных проектов – "Чистая страна", "Сохранение уникальных водных объектов" и "Комплексная система обращения с отходами" в составе национального проекта "Экология".

С докладом на эту тему выступил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров. По информации министерства, по федеральному проекту "Чистая страна" предусмотрена ликвидация семи несанкционированных свалок в границах городов Нижегородской области. В самом Нижнем Новгороде ликвидированы три несанкционированные свалки, в городах Богородск, Володарск, Дзержинск и Первомайск – по одной несанкционированной свалке.

"Нижегородская область вновь вошла в число лидеров "Зелёного рейтинга" по реализации экологических проектов, продолжив позитивную тенденцию. За годы работы наши экологи накопили большой опыт и выработали ряд предложений по усовершенствованию системы обращения с отходами. Такая высокая оценка означает, в том числе, признание самих жителей", - отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

"Благодаря реализации проекта "Чистая страна" на территории нашего региона очищено и вовлечено в хозяйственный оборот более двухсот гектаров земель. Мы своевременно завершили все объекты в 2022-2023 годах, а в этом году в Дзержинске досрочно ликвидировали свалку "Игумново-2". Работа по ликвидации объектов накопленного вреда на территории Нижегородской области будет продолжена в рамках нового федерального проекта "Генеральная уборка" в 2025-2027 годах. Хочу отметить, что Минприроды России выработало новый подход к ликвидации свалок, была полностью обновлена нормативная правовая база в этой сфере", - сообщил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

В 2024 году за счет субвенций федерального бюджета началась расчистка озера Утиного в Дзержинске. Общая площадь расчистки озера составляет более полутора тысяч гектаров. Завершить работы планируется до конца июля 2025 года. Сейчас на территории Нижегородской области необходимо расчистить более двухсот русел рек, озер и водохранилищ. Также есть потребность в строительстве и ремонте гидротехнических и водопропускных сооружений и восстановлении мелиоративных систем на общую сумму порядка 6 миллиардов рублей.

"С 2025 года улучшением экологической ситуации в стране займётся национальный проект "Экологическое благополучие", который станет продолжением нацпроекта "Экология". Новый нацпроект будет включать в себя шесть основных направлений, в рамках которых будет продолжена, в том числе, очистка рек от сточных вод и строительство гидротехнических сооружений. Будем заниматься теми задачами, которые ещё не успели решить за минувшую пятилетку", - подчеркнул председатель комитета по экологии и природным ресурсам Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Атмахов.

По информации областного министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области, в 2024 году в рамках реализации федерального проекта "Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений" проработан вопрос возможности капитального ремонта гидротехнических сооружений, расположенных на территории Выксы. Сейчас администрация городского округа проводит работу по заключению трехстороннего договора на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений.

Ранее сообщалось, что более 4 тысяч гектаров леса высадили в Нижегородской области.

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание Экология
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