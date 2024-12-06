Смертельная авария произошла в Навашинском районе вечером 10 декабря

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Смертельная авария произошла накануне вечером в Навашинском районе - на 2 километре подхода к Выксе автодороги Владимир - Муром - Арзамас.
Как сообщили в Госавтоинспекции, ДТП случилось около 21:24. 40-летняя женщина, управляя автомобилем BMW, при совершении обгона попутной машины выехала на "встречку", где произошло лобовое столкновение с автомобилем КIA. После удара BMW отбросило на обгоняемый им легковой автомобиль Renault.
В результате ДТП погиб 65-летний водитель КIA, а его 43-летний пассажир был госпитализирован в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.
Виновница аварии также была доставлена в больницу, но, как оказалось, отделалась только ушибами и после осмотра медиками была отпущена.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.Напомним, вчера вечером в Автозаводском районе Нижнего Новгорода лоб в лоб столкнулись две маршрутки, есть пострадавшие.
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