Смертельная авария произошла в Навашинском районе вечером 10 декабря Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Смертельная авария произошла накануне вечером в Навашинском районе - на 2 километре подхода к Выксе автодороги Владимир - Муром - Арзамас.

Как сообщили в Госавтоинспекции, ДТП случилось около 21:24. 40-летняя женщина, управляя автомобилем BMW, при совершении обгона попутной машины выехала на "встречку", где произошло лобовое столкновение с автомобилем КIA. После удара BMW отбросило на обгоняемый им легковой автомобиль Renault.

В результате ДТП погиб 65-летний водитель КIA, а его 43-летний пассажир был госпитализирован в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

Виновница аварии также была доставлена в больницу, но, как оказалось, отделалась только ушибами и после осмотра медиками была отпущена.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.