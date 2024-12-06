Девушка погибла в Заволжье, перевернувшись на квадроцикле

8 декабря в Заволжье в результате ДТП погибла водитель квадроцикла, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.
Согласно информации, происшествие случилось около 22:15 на улице Западная. 26-летняя девушка, находясь за рулём квадроцикла CF Moto X6, не справилась с управлением и совершила наезд на препятствие.
В результате транспортное средство перевернулось, а водитель квадроцикла погибла на месте.Ранее сообщалось, что водитель в Дзержинске переехал двух лежавших на дороге молодых мужчин. Один из них скончался.
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