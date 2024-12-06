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Общество

Наталья Назарова с рабочим визитом посетила Богородский муниципальный округ

11 декабря 2024 11:01  [147] Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

Депутат Государственной Думы Наталья Назарова в рамках своей региональной недели посетила Богородский муниципальный округ в рамках мониторинга народной программы "Единой России" и реализации национальных проектов и федеральных программ.

В Богородске парламентарий ознакомилась с новой площадкой, благоустроенной в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда». В ходе реализации проекта была создана многофункциональная зона отдыха, отвечающая потребностям как активного, так и спокойного времяпрепровождения.

Глава местного самоуправления Алексей Коротков отметил, что эта общественная территория расположена в густонаселенном районе, что делает ее особенно значимой для местных жителей.

"В 2023 году по результатам рейтингового голосования за эту территорию проголосовали 2 915 богородчан", - добавил он, подчеркивая активное участие граждан в процессе благоустройства.

Здесь установлены современные спортивные площадки для занятий баскетболом и воркаутом, а также уличные тренажеры. Детская игровая зона оборудована резиновым травмобезопасным покрытием, дополнена малыми архитектурными формами и системой видеонаблюдения для повышения безопасности. Высаженные деревья способствуют улучшению экологической ситуации. Общая стоимость проекта составила более 18 миллионов рублей, финансирование осуществлялось за счет федерального, областного и местного бюджетов.

Также Наталья Назарова посетила обновленную городскую библиотеку, преобразованную в рамках национального проекта "Культура". Это современное пространство, оснащенное новейшими технологиями, позволяет эффективно организовать зонирование для различных возрастных категорий пользователей, при этом обеспечивая доступность для всех.

Библиотека значительно расширила спектр предлагаемых услуг, включив разнообразные досуговые мероприятия, такие как библиопродленка, факультативные занятия, мастер- классы и клубы по интересам. Особое внимание уделено созданию мультимедийной мастерской "Колибри", где установлена современная медиа-система, способствующая творческому развитию посетителей. Также фонд библиотеки был существенно обновлен.

"Это не просто проект по реконструкции здания - это значимый вклад в культурное воспитание нашей молодежи. Я впечатлена тем, как изменилось пространство. Теперь каждый может найти что-то по душе. Новый фонд книг поражает разнообразием новинок и классики. Специалисты получили больше возможностей для проведения мероприятий и творческих занятий. Это отличная возможность развивать навыки и знакомиться с единомышленниками. Библиотека стала настоящим культурным центром для города", - отметила Наталья Назарова.

Во время поездки Наталья Назарова встретилась с участниками специальной военной операции и их семьями. Парламентарий рассказала о недавно принятом федеральном бюджете на 2025 год.

"В 2025 году на социальную политику запланировано 6,9 трлн рублей. Это означает продолжение индексации пенсий, поддержку семей с детьми и обеспечение социальных гарантий для военнослужащих и их семей. Также увеличены расходы на поддержку участников СВО и их семей - на эти цели направят 13,7 млрд рублей", - отметила Наталья Назарова.

На встрече также были подняты вопросы разного характера – меры поддержки, компенсация ЖКУ, денежное довольствие, выдача документов и другие волнующие темы. Все обращения депутат взяла на контроль.

Кроме того, депутат провела встречу с секретарями местных первичных отделений "Единой России". Она поздравила их с 23-летием партии.

"Как член фракции в Госдуме вижу, какую огромную работу проделала "Единая Россия" для укрепления нашей страны. И в этом плане многое сделали именно первичные отделения, которые тесно взаимодействуют с местным населением", - добавила она.

Напомним, в Нижегородской области создан региональный Совет первичных отделений "Единой России". В него вошли представители от каждого городского и муниципального округов области. Совет станет площадкой для более тесного взаимодействия и диалога активистов в реализации местных и региональных инициатив, повышения эффективности решения вопросов, активного участия жителей в партийной жизни.

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Теги:
Богородский район Единая Россия
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