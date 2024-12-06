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Бизнес

Нижегородский поставщик зерна благодаря нацпроекту увеличил выработку на 27%

10 декабря 2024 13:25  [202] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК) вместе с сотрудниками нижегородского ООО "Мид-Агро" подвели промежуточные итоги внедрения инструментов национального проекта "Производительность труда" на предприятии.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, компания занимается продажей, отгрузкой и доставкой зерновых, семян и кормов от региональных производителей.

Специалисты ФЦК проанализировали работу компании и в качестве пилотного потока выбрали процесс по обработке заявки на продажу зерна. Доля этого участка в выручке компании превышает 50%, поэтому улучшения здесь помогут значительно увеличить эффективность работы всего предприятия. Эксперты ФЦК отмечают, что к моменту завершения проекта на эталонном участке выработка вырастет не менее чем на 27%, а время обработки заявки сократится на 60%.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, эксперты ФЦК не только провели диагностику и выявили более 10 "узких мест" в потоке, но и предложены решения, а также обучили бережливым технологиям сотрудников компании и подготовили внутреннего тренера, который в дальнейшем сможет самостоятельно проводить обучение.

Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес". 

Нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Внедрение инструментов повышения производительности труда при содействии государства продлено до 2030 года. С 2025 года нацпроект станет частью национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Ранее сообщалось, что предприятие "Формотроник" присоединилось к нацпроекту "Производительность труда".

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Теги:
Мой бизнес Нацпроект Производительность труда
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