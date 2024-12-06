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Общество

Награждение победителей конкурса "Творчество против коррупции" прошло в нижегородском Заксобрании

11 декабря 2024 13:56  [152] Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

В Нижнем Новгороде состоялась церемония награждения победителей областного конкурса "Творчество против коррупции". В мероприятии, приуроченном к Международному дню борьбы с коррупцией, принял участие председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

В этом году конкурс проводится уже в десятый раз. В своём приветственном слове к участникам конкурса спикер регионального парламента отметил, что с каждым годом интерес к антикоррупционному творчеству растёт и ярким показателем этого стало количество работ – в этот раз участники прислали почти 600 проектов, это стихи, социальные ролики, плакаты.

"Коррупция – одно из самых страшных общественных зол, от которого страдает всё общество. Она несёт ущерб экономике страны, тормозит её развитие. Участники конкурса языком сатиры стремятся искоренить вирус взяточничества. И делают это настолько талантливо, что практически все ролики и плакаты можно использовать в качестве социальной рекламы. Особенно приятно, что в конкурсе принимают участие люди самого разного возраста и статуса, которых объединяет понимание проблемы, но отличает творческий подход к её решению", - подчеркнул Евгений Люлин.

Затем председатель Заксобрания наградил победителей областного конкурса "Творчество против коррупции". От регионального парламента награды получили 14 человек. В их числе - ведущий консультант аппарата комитета по бюджету и налогам ЗСНО Ирина Засобина. Специально для конкурса, в котором она участвует впервые, Ирина написала стихотворение под названием "Будем бороться с коррупцией вместе".

"Я пишу стихи уже несколько лет, но идея поучаствовать пришла после того, как подвели итоги конкурса прошлого года. Тогда родились несколько строчек моего стихотворения. Но всерьёз я вернулась к нему уже в этом году, когда снова объявили приём заявок. Моё стихотворение звучит как лозунг, по настроению это даже немного напоминает творчество Маяковского. Думаю, что и в следующем году также приму участие в конкурсе, буду осваивать новые грани творчества. Возможно, попробую подготовить ролик на антикоррупционную тематику", - рассказала Ирина Засобина.

В финал конкурса прошли работы, созданные, в том числе, преподавателями нижегородских вузов и техникумов. Второй год подряд победу в конкурсе одерживает учитель начальных классов средней школы № 3 города Дзержинска Вера Земскова. В этом году педагог покорила конкурсную комиссию своим стихотворением "Коррупционный пазл". Жюри отметило не только злободневный текст, но и эмоциональную подачу автора-исполнителя.

Ранее сообщалось, что победителей конкурса "Горьковская игрушка" наградили в Гордуме.

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Теги:
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