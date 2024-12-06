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Юрий Шалабаев впервые наградил победителей городского конкурса "Добро в Нижнем"

11 декабря 2024 17:41  [43] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава города Юрий Шалабаев впервые вручил награды в области семейного добровольчества в рамках ежегодного городского конкурса "Добро в Нижнем".

Как сообщат пресс-служба мэрии, церемония награждения прошла в "КУПНО.Старт". За победу боролись нижегородцы, которые ведут добровольческую деятельность в разных сферах: от медицины до помощи бездомным животным и раздельного сбора мусора.

"Наша встреча – это возможность сказать спасибо людям, чьи сердца наполнены добротой, желанием помогать другим. А вручаемые премии - это признание значимости вашего бескорыстного труда. Каждый из вас – пример для подражания, в первую очередь для самых юных горожан. В Год семьи в конкурсе мы ввели еще одно направление – "семейное добровольчество", потому что хотели подчеркнуть преемственность наших традиционных ценностей. И сегодня первые победители получат свои заслуженные награды", - сказал мэр.

В этом году в категории "представители добровольческих (волонтерских) семей в группе от 2 до 10 человек (дети, родители (законные представители), другие члены семьи), осуществляющие добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории города Нижнего Новгорода" победителями стали: семья Ивановых, которая заняла 1 место. На 2 месте семья Поройковых-Глуховых. Третье место разделили между собой сразу два участника: семья Тарасовых и семья Унжаковых.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области наградили победителей регионального конкурса "Мой добрый бизнес".

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Теги:
Награждение Юрий Шалабаев
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