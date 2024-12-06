Глеб Никитин представил опыт региона по внедрению технологий клиентоцентричности Политика

Фото: Никита Духник

В рамках международного форума "СО.ЗНАНИЕ", который проходит в Нижнем Новгороде на площадке "Академии Маяк", 11 декабря состоялся круглый стол "Клиентоцентричность, бережливые технологии и сервис-дизайн – содружество или соперничество?".

В мероприятии приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, статс-секретарь – замминистра экономического развития РФ Алексей Херсонцев, исполнительный директор АНО "Россия – страна возможностей", ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин, гендиректор АСИ Светлана Чупшева и директор программ направления "Социальные проекты" АСИ Андрей Капалин, гендиректор АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" Николай Соломон и заместитель гендиректора Ирина Жук, заместитель гендиректора по развитию производственной системы ГК "Росатом" Сергей Обозов, министр кадровой политики правительства Нижегородской области Екатерина Лебедева, ректор КУПНО Роман Марков, представители органов исполнительной власти Нижегородской области и ПФО, курирующие внедрение принципов бережливого производства и клиентоцентричности.

Модератором встречи выступил независимый директор по управлению изменениями и повышению операционной эффективности, автор книги "Оптимизатор бизнес-процессов: лучшие инструменты повышения эффективности" Александр Сорочан.

Глеб Никитин рассказал, что Нижегородская область с 2018 года активно внедряет технологии бережливого производства в рамках проекта "Эффективный регион" под кураторством ГК "Росатом", с 2021 года прорабатывает жизненные ситуации в рамках Национальной социальной инициативы Агентства стратегических инициатив, с 2022 года применяет принципы и стандарты клиентоцентричности, реализуя федеральный проект "Государство для людей".

"За семь лет, являясь участниками многих пилотных направлений, мы получили значительный опыт и не только оптимизировали примерно 50% процессов в органах власти и подведомственных организациях, но и переформатировали мышление наших госслужащих. По итогам федеральных мониторингов правительство региона имеет высокий уровень так называемой зрелости клиентоцентричности. Нижегородская область входит в топ-10 по уровню зрелости клиентоцентричности кадровой службы, а также в топ-10 по уровню качества жизни населения", - рассказал Глеб Никитин.

Он также отметил, что технологии бережливого производства, клиентоцентричности и сервис-дизайна очень похожи между собой и имеют одну цель – сократить время предоставления государственной услуги и повысить ее качество. Соответственно, эти технологии могут быть интегрированы в единую методологию повышения эффективности государственного и муниципального управления, что позволит достичь синергии между оптимизацией процессов и удовлетворением потребностей граждан.

"Нижегородская область готова стать пилотной площадкой для разработки и апробации такой объединенной методологии", - подчеркнул глава региона.

Консолидацию усилий в этом направлении в Нижегородской области поддержал статс-секретарь – замминистра экономического развития РФ Алексей Херсонцев.

"Сегодня мы говорили о том направлении развития государства, которое исходит из необходимости при решении различных наших задач - создания сервисов, выстраивания политики - ставить в центр потребности человека и делать все, исходя из принципов клиентоцентричности", — отметил Алексей Херсонцев.

"Президентская платформа "Россия – страна возможностей" и мастерская управления "Сенеж" готовы поддержать распространение пилотного проекта, накопленного успешного опыта Нижегородской области на все регионы России", - подчеркнул Андрей Бетин.