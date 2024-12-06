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Происшествия

Трое нижегородцев, желавших заработать на бирже, потеряли более 4,2 млн рублей

09 декабря 2024 11:05  [82] Происшествия

Решение заработать на бирже обернулось для троих нижегородцев крупными финансовыми потерями. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, 45-летняя жительница Дзержинска увидела в интернете рекламу о дополнительном заработке. Предложение показалось заманчивым и женщина, перейдя по ссылке, оставила заявку. На следующий день нижегородка получила сообщение от неизвестного, который давал ей инструкции. Нижегородка оформила кредит и перевела средства на счет, продиктованный злоумышленником. После этого собеседник перестал выходить на связь. Общий ущерб составил более 650 тысяч рублей.

Таким же способом была обманута ещё одна жительница Дзержинска. 63-летней женщине позвонил незнакомец и предложил дополнительный заработок. Нижегородка перешла по присланной ссылке и указала свой номер телефона. Поверив в прибыль от инвестиций, в течение двух месяцев пенсионерка вносила на счета аферистов денежные средства. Только когда неизвестный перестал выходить на связь, женщина поняла, что стала жертвой мошенников  Общей ущерб составил 407 тысяч рублей.

Более крупную сумму потерял 50-летний житель Балахны. Мужчина также получил предложение о пассивном заработке от неизвестных. На протяжении двух месяцев нижегородец переводил деньги на счета аферистов, в надежде на преумножение дохода. Общий ущерб от действий мошенников составил более 3,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что нижегородец похитил более 1 млн рублей со счетов приютившего его друга.

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Теги:
Деньги мошенники Мошенничество
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