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Общество

Центр общественного развития "Добро.Центр" открылся в городе Бор

12 декабря 2024 10:26  [88] Общество

Фото: АНО "Волонтерский центр Нижегородской области"

В городе Бор на базе АНО "Центр защиты и помощи семьям, социальных услуг нуждающимся "Семь-Я" открылся центр общественного развития "Добро.Центр". 

Как сообщает АНО "Волонтерский центр Нижегородской области", всего в регионе действует 16 таких центров в 12 муниципалитетах.

В церемонии открытия приняли участие руководитель Управления Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу Наталья Альхимович, начальник отдела воспитания, представители администрации городского округа город Бор, ветераны боевых действий, активисты движения "Волонтёры Победы", представители добровольчества и студенческих организаций, Нижегородской общественной организации ветеранов, Союза пенсионеров и многие другие.

В ближайших планах у "Добро.Центра" участие в ежегодной благотворительной акции "Ёлка желаний" для детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, проведение предновогодних творческих мастер-классов для детей с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеров по изготовлению елочных украшений. Кроме того, в январе 2025 года команда "Добро.Центра" проведет второй семейный уличный фестиваль для семей борчан, школьников и студентов.

На церемонии открытия для гостей праздника был дан небольшой концерт, после чего все желающие могли пройти мастер-класс по изготовлению экологических книжек-малышек.

"Добро.Центр" — это социальная франшиза Ассоциации "Добро.рф". На территории Нижегородской области поддержку в создании таких площадок оказывает АНО "Волонтерский центр Нижегородской области".

Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) является частью программы "Социальная активность" национального проекта "Образование", который реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ".

Ранее сообщалось, что Нижегородская область признана лидером по развитию добровольческой деятельности.

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Теги:
Бор Волонтеры
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