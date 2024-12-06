Центр общественного развития "Добро.Центр" открыли Сарове Общество

Фото: АНО "Волонтерский центр Нижегородской области"

В Сарове на базе местного молодежного центра открыли новое пространство для добрых.

Как сообщает АНО "Волонтерский центр Нижегородской области", в "Добро.Центре" любой желающий сможет присоединиться к волонтерской и благотворительной деятельности, найти для себя полезное дело, включиться в социальный проект, а также внести свой вклад в улучшение жизни города.

В настоящее время в Нижегородской области действует 16 "Добро.Центров" в 12 муниципалитетах.

Церемонии открытия прошла с участием заместителя главы города Саров Ильи Волкова, руководителя ресурсного центра добровольчества Сарова Анастасии Федотовой, руководителя "Добро.Центра" Марины Аркадьевой и более 100 волонтеров и представителей активной молодежи города.

В рамках открытия гости и участники сыграли в деловую игру на знание особенностей волонтерской деятельности.

В планах у "Добро.Центра" проведение волонтерской образовательной игры для активистов, которые посещают центр социальной помощи семье и детям города Сарова "Теплый дом", проведение лекций для волонтерских объединений муниципалитета в рамках программ "Добро.Университета".

Кроме того, в преддверии новогодних праздников планируется провести ряд мероприятий в рамках проекта "Резиденция Деда Мороза". Для горожан сотрудники "Добро.Центра" вместе с волонтерами проведут праздничные новогодние вечера с интерактивными программами, сказочными героями и вручением сладких подарков.

"Добро.Центр" — это социальная франшиза Ассоциации "Добро.рф". На территории Нижегородской области поддержку в создании таких площадок оказывает АНО "Волонтерский центр Нижегородской области".

Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) является частью программы "Социальная активность" национального проекта "Образование", который реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ".

Ранее сообщалось, что Нижегородская область признана лидером по развитию добровольческой деятельности.