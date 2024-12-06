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Общество

Нижегородская область признана лидером по развитию добровольческой деятельности

10 декабря 2024 12:05  [84] Общество

Фото: АНО "Волонтерский центр Нижегородской области"

Волонтерский центр Нижегородской области занял первое место по развитию добровольческой деятельности в России среди регионов с численностью населения более 2 млн человек.

Как сообщает АНО "Волонтерский центр Нижегородской области", итоги ежегодного мониторинга эффективности деятельности субъектов РФ по развитию добровольчества были подведены в рамках международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в Москве на общем собрании членов Ассоциации "Добро.РФ".

В период с 15 октября по 15 ноября в 82 субъектах России провели мониторинг, после чего разделили рейтинг на три крупных блока, в зависимости от численности проживающих в регионе.

"Всего за год работы мы стали безусловными лидерами по развитию добровольческой деятельности в России – заняли первое место в мониторинге, в общероссийском рейтинге организаций на платформе "Добро.РФ", а еще победителями конкурса "Регион добрых дел", заняли первое место по работе штабов #МЫВМЕСТЕ, четыре наших "Добро.Центра" признаны лучшими в стране по эффективности работы. Это большой труд, в который вложена душа, тепло и любовь каждого нижегородца, вовлеченного в добрые дела. Благодарим каждого и направляемся в новый год с еще более амбициозными целями и планами", - отметила генеральный директор АНО "Волонтерский центр Нижегородской области" Мария Самоделкина.

Мониторинг создавался на основе оценки выполнения основных показателей эффективности. Это инфраструктура, обучение и методическое сопровождение, информационная деятельность, участие в программах Ассоциации "Добро.РФ" и взаимодействие с организациями, развитие волонтерского движения и гражданского сектора с использованием платформы "Добро.РФ".

Кроме того, оценивалось содействие в достижении семи приоритетных целей Ассоциации "Добро.РФ" Всего оценивались 45 показателей.

Напомним, что в 2023 году Нижегородская область заняла 6-е место в мониторинге.

Ранее сообщалось, что Нижегородцы стали призёрам Международной премии #МыВместе.

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Теги:
Волонтеры
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