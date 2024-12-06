Нижегородская компания "Водолет" намерена восстановить судно на подводных крыльях "Ракета" Общество

Фото: Алексей Чугунов

Нижегородское ООО "Водолет" планирует восстановить советский теплоход на подводных крыльях "Ракета" для ретро-рейсов, сообщает Коммерсантъ-Приволжье.

Отмечается, что в настоящее время таких теплоходов в России практически не осталось, а последняя в Нижегородской области "Ракета" сгорела в 2018 году на пожаре в затоне на Бору. Однако "Водолет" нашел несколько подходящих судов, но доставка одного из них обойдется дороже самого теплохода, а состояние остальных оставляет желать лучшего.

Что касается реставрации "Ракеты", то она будет довольно сложной. Так, специалистам необходимо будет обновить крылья, двигатель и провести другие восстановительные работы".

Напомним, скоростная пассажирская навигация "Метеоров" и "Валдаев" завершилась в Нижегородской области в конце октября.