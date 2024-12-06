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Общество

Нижегородская компания "Водолет" намерена восстановить судно на подводных крыльях "Ракета"

12 декабря 2024 18:26  [93] Общество

Фото: Алексей Чугунов

Нижегородское ООО "Водолет" планирует восстановить советский теплоход на подводных крыльях "Ракета" для ретро-рейсов, сообщает Коммерсантъ-Приволжье

Отмечается, что в настоящее время таких теплоходов в России практически не осталось, а последняя в Нижегородской области "Ракета" сгорела в 2018 году на пожаре в затоне на Бору. Однако "Водолет" нашел несколько подходящих судов, но доставка одного из них обойдется дороже самого теплохода, а состояние остальных оставляет желать лучшего.

Что касается реставрации "Ракеты", то она будет довольно сложной. Так, специалистам необходимо будет обновить крылья, двигатель и провести другие восстановительные работы".

Напомним, скоростная пассажирская навигация "Метеоров" и "Валдаев" завершилась в Нижегородской области в конце октября.

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Теги:
Реставрация Речные перевозки
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