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Общество

Общественный Центр межведомственных коммуникаций создан в НГЛУ

12 декабря 2024 17:51  [120] Общество

Фото: сайт НГЛУ им. Добролюбова

На базе Нижегородского государственного лингвистического университета открылся Общественный Центр межведомственных коммуникаций.

Как сообщается на сайте НГЛУ, открытие состоялось в рамках торжественного мероприятия, приуроченного ко Дню Конституции Российской Федерации. Планируется, что Центр станет платформой для взаимодействия между различными государственными и муниципальными органами, правоохранительными структурами, средствами массовой информации и общественными организациями.

Управление по молодежной политике и социальным коммуникациям НГЛУ выступит в роли координатора данного Центра. Это решение обусловлено тем, что университет уже долгое время активно работает в сфере молодежной политики, а также имеет опыт в организации различных мероприятий, направленных на развитие социальных коммуникаций.

Руководителем Центра назначен Олег Пикунов, который является начальником Управления и представителем различных общественных советов и ведомств. Его опыт и знания в области межведомственного взаимодействия помогут создать эффективную рабочую атмосферу и наладить продуктивное сотрудничество.

"Создание площадки, где можно открыто обсуждать проблемы, позволяет избежать изоляции отдельных групп и способствует более глубокому пониманию существующих вызовов. Открытость и прозрачность в обсуждении вопросов общественной важности способствуют формированию более информированного общества", - отметил Олег Пикунов.

Планируется регулярное проведение встреч, на которых участники смогут обмениваться мнениями, вырабатывать совместные стратегии и находить пути решения наиболее острых социальных проблем. Темы для обсуждения могут включать вопросы безопасности, социального обслуживания, молодежной политики и многие другие. Центр станет важным инструментом для реализации социальных инициатив, повышения уровня информированности населения, укрепления доверия к государственным институтам и развития социальной сферы в регионе. 

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Теги:
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